Ömer KADİROĞLU

İç piyasada kilosu 60 liraya varan harnup hırsızların hedefi oldu, özellikle Güzelyurt’ta birçok bahçe soyuldu.

Şikâyetler artınca harekete geçen polis, Boynuz Koparan Operasyonu gerçekleştirdi.

Güzelyurt’ta polis tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilo ağırlığında harnup tespit edilerek emare olarak alındı. Operasyon kapsamında, Hasan Topaloğulları, Hüseyin Topaloğulları, İlhan Oktar ve Süleyman Tarihsever gözaltına alındı.

Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

3 ayrı adreste arama yapıldı

Soruşturmayı yapan polis, son günlerde meydana gelen harnup hırsızlıklarına yönelik olarak artırılan denetimler çerçevesinde 2 Ağustos 2023 tarihinde, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 ayrı adreste arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilo ağırlığında harnup tespit edilerek emare olarak alındığını ve 4 zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı İlhan Oktar’ın evinde 720 kilo, Süleyman Tarihsever’in evinde bin 200 kilo, Hasan Topaloğulları’nın aracında bin 620 ve diğer zanlı Hüseyin Topaloğulları’nın evinde de 2 bin 95 kilo harnup ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan harnupları nereden temin ettiklerine dair araştırma yapıldığını açıkladı. Zanlıların ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini ve bazı beyanlarda bulunduklarını kaydeden polis, bu yönde de araştırma yaptıklarını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

