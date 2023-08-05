Atak politika başlatılacak

Rum ve Yunan hükümetleri, bölge ülkeleri ile üçlü iş birliklerinin, bazı ülkelerdeki seçim ve hükümet değişikliği süreçleri nedeniyle durgunluk dönemine girmesiyle Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerini düzeltmeye başlaması üzerine, üçlü ittifaklarını yeniden canlandırma çabasına girişti.

Fileleftheros, Türkiye’nin Mısır ve İsrail ile yeniden diyaloğa yöneldiğine, Mısır Devlet Başkanı El Sisi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Ankara’yı ziyaret etmesinin “an meselesi olduğuna” dikkat çekti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in hafta içinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i ağırladığını, ardından da Ürdün ve Filistin’i (Amman ve Ramallah) ziyaret ettiğini hatırlattı; Miçotakis’in de dün Mısır’a giderek El Sisi ile görüştüğünü belirtti.

Yine dün Kudüs tarafından, Netanyahu’nun, Hristodulidis ve Miçotakis’le daha önce ertelenen görüşmesi için 3-4 Eylül’de Güney Kıbrıs’a gideceğinin açıklandığı kaydedilen haberde, Hristodulidis ile Netanyahu’nun 3 Eylül’de ikili görüşme yapacağı, ertesi günü Miçotakis’in de Güney Kıbrıs’a gitmesi ile üçlü zirve gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Gazete, Ürdün ve Mısır’ın İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT) içerisinde gerek Kıbrıs sorunu gerek Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika konularında belirleyici rol oynadığının daha önce birçok kez görülmesi nedeniyle gerek Rum gerek Yunan hükümetinin bu iki ülke ile ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkat çekti.





