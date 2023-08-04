Bunun hesabını kim verecek

Suna ERDEN

Girne-Değirmenlik Dağ yolunda önceki gün meydana gelen feci trafik kazasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan TIR şoförü Fikret Kabak’ın ülkeye turist vizesiyle girdiği belirlendi. Kabak, keskin virajlı yolda sağ şeride geçerek, salon araca çarparak, iki kadının ağır bir şekilde yaralanmasına yol açtı.

Salon aracın sürücüsü Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı ameliyat edilerek, koluna platin takıldığı, ayrıca kafa travması geçirdiği için yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 2 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40 sıralarında Değirmenlik –

Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Salon aracı sürükledi

Polis memuru, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı TIR ile Girne istikametinden Değirmenlik’e doğru seyreden zanlının gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikamette seyretmekte olan Hasibe Bekiz’in yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi.

Polis, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldığını belirtti.

Polis, Fikret Kabak’ın tutuklandığını, kazada yaralan Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Polis, Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti.

Polis memuru, ayrıca kafa travması geçiren Hasibe Bekiz’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Polis, Nahide Garip’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Sürücü Fikret Kabak’ın 1 Ağustos’ta KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını belirten polis, kazanın oluş şekliyle ilgili üç görgü tanığı olduğunu belirtti.

3 tanık var

Polis, tanıklardan birinin zanlının sol şeritteyken, diğer 2 görgü tanığının ise sağ şeride geçtikten sonra kaza olduğunu söylediğini ancak farklı beyanların araştırıldığını söyledi.

Polis memuru, kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in hayati tehlikesinin olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini belirterek,1 Ağustos tarihinde turist vizesiyle ülkeye giriş yapan zanlının ilk etapta bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 13:24