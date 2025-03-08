11 koli ürün kayıp

Suç ortağıyla birlikte Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinden 3 milyon değerinde puro çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 23 yaşındaki İlyas Tadır dün sabah yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların 17 koli puro çaldığı, 6 kolinin Girne’de bir iş yerinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis; 1-3 Mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında İlyas Tadır ve Sedat Zobo'nun Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda ve tütün malzemesi satışı yapan Rova LTD'ye ait dükkanın doğuya bakan tuvalet camını kırdıktan sonra içeriye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis; zanlıların muhtelif markalarda ve 98 bin 620 Euro ile bir milyon 722 bin TL değerindeki 17 koli puroyu çaldıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını ifade etti. Polis; olayın 3 Mart tarihinde bildirildiğini, yapılan soruşturma sonucu zanlıların 2 Mart tarihinde çalınan purolardan 6 kolisini Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. M.'nin yaptığı City Oflicane isimli iş yerine satmak amacı ile bıraktıklarının tespit edilerek, malların emare olarak alındığını belirtti.

Polis; İlyas Tadır'ın Girne'de tespit edilerek tutuklandığını, Sedat Zobo'nun ise 2 Mart 2025 tarihinde saat 17.29'da Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, aranan yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde puro olduğunu belirtti.

Polis; incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

