Yakınları sarsıldı

Son 8 yıldır kanserle mücadele eden 41 yaşındaki öğretmen Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu hayatını kaybetti.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun eşi olan genç öğretmenin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Hayat dolu kişiliği ve azmiyle hafızalarda yer eden Sapsızoğlu’nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hasan Sapsızoğlu, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımda yaşadığı acıyı yazıya döktü.

Sapsızoğlu, “Tüm sevenlerimize üzülerek duyuruyorum. Biricik eşim, nefesim Ayşegül’üm hayata gözlerini kapattı. Maalesef 8 yıldır kanserle mücadelemizi kaybettik. Allah’ım, güzel eşimi cennetinde ağırlayanlardan eylesin” cümleleriyle duygularını paylaştı.



Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025, 09:43