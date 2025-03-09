Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kaleburnu, Dipkarpaz ve Yenierenköy’de üreticiler ve balıkçılarla bir araya gelerek sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyareti kapsamında Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nda yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Çavuş, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana tarafından bilgilendirildi.

Üreticiler, hayvancılığa yönelik teşvik ve desteklerin artırılmasının sektör için olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, balıkçılık sektörüne de daha fazla destek sağlanmasını talep etti. Balıkçılar ise, teşviklerin artırılması ve yeni destek mekanizmalarının oluşturulması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Bakan Çavuş ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, üretim ve sektörün gelişmesi için desteklerin süreceğini vurgulayarak, 2024 yılında balıkçılık akaryakıt desteğinin yüzde 100 artırıldığını, 2025 yılında ise profesyonel balıkçılara yönelik teşviklerin daha da genişletileceğini belirtti.

Çavuş, ayrıca balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla ayrılan 6,5 milyon TL’lik kaynağın balıkçılar için en verimli şekilde kullanılması adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çavuş, profesyonel balıkçıların afet durumlarında batan teknelerinin Genel Tarım Sigortası kapsamına alınabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

Tarımsal kalkınma destekleniyor

Dipkarpaz’daki çiftçiler, hayvancılar ve sektör temsilcileriyle de bir araya gelen Çavuş, üreticilerin karşılaştıkları sorunları dinleyerek, yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etti. Çavuş, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek adına Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çavuş, Kaleburnu’nda üreticilerle bir araya gelerek tarım sektörüyle ilgili güncel gelişmeleri paylaştı ve üreticilerin sorunlarını, taleplerini dinledi.

Görüşmede özellikle harnup (keçiboynuzu) üretimi, kuraklık ve tarımsal teşvikler konularında üreticilerin beklentileri ele alındı.

Harnup üreticilerinin sektörel sıkıntılarına değinen Bakan Çavuş, harnubun ülkede yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını vurguladı ve gerekli teşvikleri hayata geçirdiklerini ve devam ettirdiklerini söyledi.

Kadın üreticilere karanfil

Ziyaret kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üreticilere karanfil takdim eden Çavuş, kadınların tarımsal üretimdeki rolünün büyük önem taşıdığını belirterek “Kadınlarımız, tarım sektöründe sadece üretici değil, aynı zamanda yenilikçi ve girişimci kimlikleriyle sektöre yön veren bireylerdir. Onların emeğini her zaman takdir ediyor ve destekliyoruz” dedi.

