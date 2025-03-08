Cemre Akar: "Kadın halinle, kadın başına" zihniyetine karşı verdiğimiz mücadele asla bitmeyecek !

Bugün, 'Kadınlar Günü' olarak anılmamalıdır. Kadınların eşit haklar ve özgürlükler için verdiği mücadelenin, sosyal, politik ve ekonomik alandaki hakları için yürüttüğü direnişin bir günüdür. Kadın, hala birçok toplumda nesneleştirilmekte, özne olma hakkı ve gücü yeterince tanınmamaktadır. Bu nedenle, 'Kadınlar Günü' ifadesinin sadece bir kutlama aracına dönüşmesi, emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün mücadelesine yönelik ciddi bir darbedir. Kadınların sadece çiçeklerle ya da hediyelerle hatırlanması, sorunun derinliğini göz ardı etmek anlamına gelir. Bugün, tüm kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik eşitlik mücadelesine dikkat çekmek, kadının haklarını savunmak ve onların özgürleşmesi için verilen emeği kutlamak adına bir fırsattır. Bu özel gün, sadece kutlama değil, aynı zamanda kadının hak mücadelesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kez daha hatırlatılması gereken önemli bir gündür."