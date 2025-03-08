Elinden yaraladı

Suna ERDEN

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin yurdunda yaşanan olayda 21 yaşındaki Mete Çetin, bıçakla olay çıkardı.

Alkollü bir şekilde yurdun kapısına dayanan zanlı içeri alınmadığı gerekçesiyle üzerinde taşıdığı bıçakla resepsiyonist ve güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü.

Bıçağı almaya çalışan resepsiyonist ve güvenlik görevlisi ellerinden yaralanırken, tutuklanan zanlı dün 'yaralama, korkutmak amacıyla bıçak taşıma, sarhoşken tasarrufunda bıçak bulundurma, rahatsızlık’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Zanlının başka bir yurtta kaldığı öğrenilirken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 6 Mart 2025 tarihinde saat 21.40 sıralarında

Bufavento Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldiğini söyledi. Polis; öğrenci olan zanlının, yurt giriş kapısını açmadığı gerekçesiyle ve 122 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyete üzerindeki bıçağı resepsiyonist Wein Charumbıra'ya doğru gelişigüzel salladığını açıkladı. Polis; kendisini korumak için bıçağı almaya çalışan Wein Charumbira'nın sol elinde, parmak aralarında kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru, bu esnada üniversitenin güvenlik görevlisi olan ve bıçağı zanlının elinden almaya çalışan İmam Hasan Orhan’ın da parmaklarında ve avuç içlerinde kesiler oluştuğunu açıkladı.

Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, üniversitede aktif bir öğrenci olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis; olay mahallinde güvenlik kameralarının bulunup bulunmadığını ve görgü tanığı olup olmadığını da araştıracaklarını kaydetti.

Polis memuru yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

