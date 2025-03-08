3 ay direndi

Güzelyurt-Lefke ana yolunda, yaklaşık üç ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Oğuz Bidar, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

Güneşköy sakini Bidar’ın vefatı sevenlerini üzdü. Bidar’ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Polis basın bültenine göre; 30 Kasım 2024’te saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Oğuz Bidar (E-70) yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet ile çift şeritli yolda, banket içerisinde ters yöne Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, çelik bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Motosiklet sürücüsü, 21 Aralık 2024’te kaldırıldığı Türkiye İstanbul Memorial Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

