28 Mart’a kadar sürecek

İskele Belediyesi 14. Kültür-Sanat Günleri dün akşam düzenlenen törenle başladı.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan 14. Kültür-Sanat günleri, bu yıl "Renkler ve Kültürler İskele’de Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştiriliyor. 28 Mart’a kadar devam edecek Kültür-Sanat Günlerinin açılış konuğu ise sanatçı Sunay Akın oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İskele Belediyesi halk dansları topluluğu iki ayrı dans gösterisi sundu.

Açılış töreni ardından etkinliğin İskele AKM’de gerçekleşen bölümünde ise, şair, yazar, araştırmacı, tiyatro oyuncusu Sunay Akın sahne aldı. “İskele” temalı 15-25 yaş arası gençlerin katıldığı ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sanatı ve kültürü bir araya getiren, 7’den 70’ e herkesi ortak duygularda buluşturan Kültür Sanat Günlerinin açılışını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlattı.

Kültür ve sanatı sosyal sorumluluk projelerinin en başına yerleştirdiklerini ve hep daha iyisini ve daha güzelini halka sunmayı görev edindiklerini belirten Sadıkoğlu, sanat günlerinin 7’den 70’e herkese hitap edeceğini söyledi. Sadıkoğlu, halkı tamamı ücretsiz etkinliklere katılmaya davet etti.

Emiroğlu emeği geçenlere teşekkür etti

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu da konuşmasında, yurt dışında olması sebebiyle Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılışa katılamadığını belirterek, Ataoğlu'nu temsilen açılışa kendisinin katıldığını söyledi.

Bölgelerin turizm konusunda canlanması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Emiroğlu, İskele Belediyesi 14. Kültür-Sanat Günlerinin hayırlı olmasını diledi. Emiroğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Beş gence para ödülü verildi

İskele Belediyesi, Kültür-Sanat Günleri kapsamında, İskele’nin güzelliklerini ve tarihini konu alan 15-25 yaş arasındaki gençlerin katılarak sanatsal yeteneklerini sergilediği "Ödüllü Fotoğraf" yarışması sonuçlarını da açıkladı.

Beş gencin katıldığı fotoğraf yarışmasında, gençlere teşvik ödülü olarak 7 bin 500 TL’lik nakit paranın yanı sıra teşekkür belgesi de taktim edildi.

Aslı Okumuş, Gözde Nur, Ali İhsan Kulpcu, Zeynep Demir ve Mustafa Taygun’a ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Jüri Başkanı Mehmet Uluhan tarafından taktim edildi.

Kültür-Sanat Günleri kapsamında gençlerin çektiği fotoğraflar İskele Belediyesi Kültür Evi önünde sergilenmeye başladı.

