11 Mülteci ve canlı hayvan ele geçirildi

Aman dikkat

11 Mülteci ve canlı hayvan ele geçirildi
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Hüseyin ÇİÇEK

Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri dün Mağusa Limanı'nda operasyon düzenledi.
Operasyonda ülkeye sokulmak istenen 11 Suriyeli mültecinin yanı sıra kaçak mallar ve canlı hayvanlar da ele geçirildi. Operasyonda H.İ. isimli TIR şoförü tutuklandı. 
Operasyon dün sabah saat 10.00 sıralarında gerçekleştirildi. 
TKG 287 plakalı şeker yüklü TIR aracın dorsesinde yaşları 15 ile 43 arasında değişen Suriye uyruklu 11 mülteci tespit edildi. Mülteciler PCR testlerinin yapılması için önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü daha sonra karantina merkezine alındı.
Mültecilerin yanı sıra ülkeye kaçak canlı hayvan sokulduğu da ortaya çıktı. Bir TIR’da yapılan aramada bulunan 6 adet dövüş horozu ve 23 adet güvercin Veteriner Dairesi’ne teslim edildi.
Aramalar sırasında, kozmetik ürünleri, konfeksiyon ürünleri, elektronik eşyalar, araba parçaları, kuru yemişler, bebek ürünleri gibi ülkeye gümrüğü ödenmeden sokulmaya çalışılan eşyalara el konuldu.
Polisin H.İ. isimli  TIR şoförünü gözaltına aldığı belirtildi.  

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 10:59
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
mehmet ilker
mehmet ilker - 6 saat Önce

Hirsizlkik yolsuzluk kacakcilik basini aldi gidiyor.Devlette hukumet caresiz laf atip bekliyor.

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