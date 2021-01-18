‘Ne plan var ne program’

Sağlık çalışanlarının aşılanmasına yönelik çalışmalar dün de sürdü ancak doktorlar hastane önlerinde yoğunluk oluştuğunu, ciddi bir organizasyon yapılmadığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesaplarından Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde oluşan yoğunluğu gösteren fotoğraflar paylaşan doktorlar, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaparak, kaos uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, aşılama organizasyonunun yetersiz olduğunu ifade ederken, emekli başhekim Doktor Bülent Dizdarlı, 3 kişiyle aşılama çalışmasını yapıldığını belirtti.

Dizdarlı, “Ne plan ne program işimiz hikaye” ifadesini kullandı. Doktor Cemal Mert de, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden fotoğraflar paylaşarak, kaos uyarısı yaptı.

Bu arada sağlık çalışanlarına yönelik aşılama çalışmasının bugün de süreceği belirtildi.

Gürkut: İyi bir sistem kurulmalıydı

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, aşılama kampanyasının devam ettiğine dikkat çekti.

Aşılamada ikinci öncelikli aşılanacak olan grup olarak belirlenen ileri yaş ve ardından kronik hastalığı olanlar ile ilgili kafa karışıklığının devam ettiğini belirten Gürkut, aşı yaptırmak isteyen 65 yaş üzeri kişilerin başvurması için bildirilen mail adresine ulaşılamadığına dair birçok şikayet geldiğini belirtti.

Aşılama organizasyonunda ciddi sorunlar yaşandığını fotoğraflar ile belgeleyen Dr. Gürkut, “Herkesin elektronik posta kullanabildiğini varsayan Sağlık Bakanlığı aşı olacak kişilerin randevu alıp, isimlerine tanımlanmış aşının yapılacağı ve yığılma olmadan aşı yaptırabileceği bir sistem oluşturmalıydı” dedi.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz açıldık mı, kapandık mı derken bir yandan da Sağlık Bakanlığı’nın Sinovac firmasının CoronaVac aşısı ile aşılama kampanyası sürüyor. Dr. Ali Pilli günler önce “İlk defa aşı yapmıyoruz ya, her şey hazırdır. Ekiplerimiz ve aşı planımız tamam” demişti. Aşılanmaya en yüksek riskle çalışan ve hasta güvenliği açısından da önem arz eden sağlık personelinden başlanması gayet yerindeydi. Ancak ikinci öncelikli aşılanacak grup olarak belirlenen ileri yaş ve ardından kronik hastalığı olanlar ile ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Hem aşı yaptırmak isteyen 65 yaş üzeri kişilerin başvurusu için bildirilen covid.asitshd@gmail.com adresine ulaşılamadığına dair çok şikayet geliyor hem de Covıd-19 açısından yüksek risk altında bulunan bu grubun hem korunup hem aşılanmasının nasıl mümkün olacağı açıklanmadı. Hangi aşının kullanılacağı da ayrı bir bilinmez.

Herkesin elektronik posta kullanabildiğini varsayan Sağlık Bakanlığı aşı olacak kişilerin randevu alıp, isimlerine tanımlanmış aşının yapılacağı ve yığılma olmadan aşı yaptırabileceği bir sistem oluşturmalıydı.”

Dizdarlı: İşimiz hikâye

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da aşı olmak için bekleyen sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşıp, sadece 3 hemşireye aşılama görevinin verilmesini eleştirdi. Bülent Dizdarlı, “Aşı olmaya geldik. İçeride 3 personel dışarıda bir kuyruk. Ne organizasyon ne de plan. İşimiz hikaye...” paylaşımında bulundu.



Doktor Mert’ten kaos uyarısı

Doktor Cemal Mert de, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden fotoğraflar paylaşarak, kaos uyarısı yaptı.

Mert, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

“Sayın Ali Pilli'ye ve ekibine çağrı… Mağusa Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline aşılama yapılırken bile bir izdiham var. Saat 08.00'den itibaren yoğunluk var. Diğer kesimler de aynı yöntemle aşılanmaya başlanırsa izdiham ve kaos yaşanabilir. Aşı merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.”