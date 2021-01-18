Kuzeyde 12, güneyde 157 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 12, Güney Kıbrıs’ta ise 157 vaka tespit edildi, 3 can kaybı daha oldu. Kuzeyde can kaybı 11’de kalırken, güneyde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 170'e çıktı.

Türkiye'de de son 24 saatte 148 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1560 olduğunu, 11’i yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yoluyla ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

17 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Dün yapılan test sayısı 1560. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 12. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka sayısı 11. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 14. Dün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 366 793. Toplam vaka sayısı 1907. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1657. Tedavisi devam eden vaka dayısı 239. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 55. Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 182. Toplam kaybedilen hasta sayısı 11. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Güneyde toplam can kaybı 170

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 7 bin 56 test sonucunda 157 vaka tespit edildi.

Rum haber kaynakları dün 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Covid-19'dan ölenlerin sayısı 170'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı ise 208'e yükseldi.

Türkiye’de düşüş var

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Ocak Pazar gününün Corona tablosuna göre son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti. Dün 803 yeni hastayla birlikte toplam 6 bin 436 vaka tespit edildi. Önceki gün tespit edilen 7 bin 550 vakanın ardından dün vaka sayılarında binden fazla düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi Coronavirüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 997’ye yükseldi.

Dün toplam 148 bin 636 test yapıldı. Semptom gösteren 803 kişiyle birlikte toplam 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101 oldu.

Dün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 262 bin 864’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.