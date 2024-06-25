11 yıl 8 ay sonra karar çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 3. piyade taburunda vatani görevini yaparken, terhisine 15 gün kala G3 silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden er Ertuğrul Dokuyucu’nun ölümüyle ilgili sis perdesi aralandı.

Yaşanan olaydan sonra ailesinin, oğullarının Asteğmen Arkan Arşehit’in şiddet, baskı ve cezalarına maruz kaldığı için, intihara sürüklendiğine dair iddiaları üzerine açılan dava 11 yıl 8 ay sonra karara bağlandı.

Mahkeme, Dokuyucu’nun çavuşuna ait silahla kendi hayatına son verdiğine bulgu yaptı.

Mahkeme, sanığın darp suçu işlediğini, ancak darp fiilinin Dokuyucu’yu intihara sürüklediğine dair kesin bir bulguya varmanın mümkün olmadığını belirtti.

Mahkeme, Arşehit’in aleyhine getirilen 10 davanın 6’sını oluşturan “İntihara tahrik” suçlamalarının savcılık tarafından ıspatlanmadığını bildirdi.

Heyet, sanığın iki kez Dokuyucu’yu darp ettiğine vurgu yaparak, 16 ay hapse mahkum etti.

Ailesine başka, arkadaşlarına başka anlattı

Askeri Mahkeme’de açıklanan kararda davaya bakan heyet, dinlenen uzman tanıkların, psikologların, Dokuyucu’nun askerlik arkadaşlarının, sosyal arkadaşlarının, aile ifadelerinin ifadelerine tek tek değindi. Yargıç, Dokuyucu’nun 2012 yılı Ekim ayından firar ettiğini, aynı gün ailesi tarafından bölüğüne teslim edildiğini kaydetti. Dokuyucu’nun firardan sonraki süreçte ailesiyle yaptığı görüşmelerde asteğmen Arkan Arşehit’in kendisine kötü davrandığını, ceza verdiğini, tekme attığını, yerlerde sürünme cezasına çarptırdığını, dayağa dayanamadığını söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın abla dediği bir arkadaşıyla ve sevgili olmak istediği bir kızla yaptığı konuşmalarda ise babasının kendisini hor gördüğünü, ölse dahi umurunda olmayacağını, zorla tarlada çalıştırdığını, abisine iyi kendisine kötü davrandığını, bayramda dahi ziyaretine gelmediğini anlattığını belirtti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen uzman psikologların Dokuyucu’da kaygı bozukluğu olduğuna dair şahadet verdiklerini kaydeden Yargıç, “Dokucu ailesine başka, arkadaşlarına başka konuştu. Ailesi oğullarının tek sorununun sanık olduğunu sanıyordu ancak Dokuyucu’nun birçok sorunu vardı” dedi.

Yetkisi olmadığı halde ceza verdi

Yargıç, asteğmen Arkan Arşehit’in Dokuyucu’ya ceza verdiğine ve darp ettiğine dair iddiaları ve dinlenen tanıkların ifadelerini de değerlendirdi.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanığın yetkisi olmadığı halde iki kez Dokuyucu’ya yerde sürünme cezası verdiğine, olay günü ise ensesine tokat attığına kanaat getirdiklerini açıkladı.

Yargıç, Arşehit’in, er Dokuyucu’yu bölükten, bomba almaya yolladığını, 10 dakika geciktiği için çakıl ve toprak alanda sürünme cezası verdiğini ve Dokuyucu’nun ağladığına yönelik tanık ifadelerinin olduğunu söyledi.

Ertuğrul Dokuyucu’nun çevresindekilere “üstüme çok geliyor. Bitsin bu askerlik kurtulayım” şeklinde beyanlarda bulunduğunu kaydeden Yargıç, tüm olgu ve tanıkların ifadelerini değerlendirdikten sonra

İntihar nedeni yeterince araştırılmadı

Dokuyucu’nun ölümünün intihar olduğuna bulgu yaptıklarını açıkladı.

Yargıç, Dokuyucu’nun terhisine 15 gün kala nöbet noktasında uykuya kalan çavuşunun mermisini alıp, hendeğin yanında canına kıydığını söyledi.

Dokuyucu’nun sanığın fiilleri sonucu intihar ettiğine bulgu yapamayacaklarını kaydeden Yargıç, neden intihar ettiğine yönelik yeterli tahkikat yapılmadığını, dinlenmesi gereken tanıkların dinlenmediğini söyledi.

Yargıç, sanığın Dokuyucu’yu intihara sürüklediğine yönelik iddiaların ispatlanamadığına vurgu yaptı. Yargıç, sanığın 17 yaşındaki astını cezalandırarak, darp ettiğini, bu fiillerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının imajına da zarar verdiğini, koruması ve yol göstermesi gerekirken, böylesi bir suç işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, sanığı mahkum olduğu darp suçundan 16 ay hapis cezası almasına karar verdiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 10:07