Toplam 98 dava

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklanarak, yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmanın dünkü oturumunda olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ortunç Özbaylı’nın dinlenmesine devam edildi.

Duruşmada mahkemeye 18 emare daha sunuldu. Özbaylı, böylece dört celsede mahkemeye toplam 50 emare sunmuş oldu.

Emarelerin sunulmasının ardından Savcı, davanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesini talep etti.

Mahkeme, 98 davadan itham edilen sanıkların davasıyla ilgili kararın 27 Haziran Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.

Burs kararı kayıtlarda yoktu

Duruşmanın dünkü oturumunda emare sunmaya devam eden Özbaylı, duruşmada banka hesabı, dekont, muhasebe kaydı, WhatsApp yazışmaları, öğrenci belgesi, transkript, ders kayıt onay belgesi, üniversitenin kurumsal mail yazışmalarını içeren belge, CD, DVD, hard disk, USB ve cep telefonunu mahkemeye emare olarak sundu.

Mehmet Altuntaş’tan lisans, ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği sureti ile senato defterini teslim aldığını ifade eden Özbaylı, yönetmeliğin 34’üncü maddesi gereğince öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hususların senato tarafından kabul edilip, mütevelli heyeti tarafından onaylanması gerektiğini kaydetti. Özbaylı, defterde yaptığı incelemede, gerek G.Ö, gerekse başka öğrencilerin burslarıyla ilgili herhangi bir kararın bulunmadığını belirtti.

Ortunç Özbaylı, hesaplarda yaptığı incelemede, söz konusu meblağların, üniversitenin hesaplarına yatırılmadığını tespit ettiğini söyledi.

Özbaylı, bankalara ait CD’ler içerisinde bulunan hesap dökümlerini ve ilgili bankaların cevap yazılarını mahkemeye emare olarak sundu.

Hisselerini Uysal’a satmaya karar verdi

Özbaylı, KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden temin edilen üniversitenin kurucu şirketi Helpco Education Co Ltd.’in kuruluş tarihi olan 17 Eylül 2015 tarihinden 27 Mart 2024 tarihine kadar olan bir set onay belgeyi mahkemeye emare olarak sundu.

Özbaylı, Dairede yaptığı soruşturmada, Helpco Education Co Ltd’in, Yönetim Kurulu kararı gereği, Gündüz’ün hisselerinin Efe Uysal’a satılmasına karar verildiğini içeren Yönetim Kurulu kararını Daireye onay için sunduğunu belirtti.

Sanık Gündüz suçlamaları kabul etmedi

Gündüz’ü 29 Nisan’da Merkezi Cezaevi’nde ziyaret ederek, işlediği suçları ayrı ayrı izah edip, ihtarda bulunduğunu anlatan Özbaylı, cevap olarak, “Getir imzalayayım, hiçbirini kabul etmem” dediğini kaydetti. Sanığa sekiz farklı öğrencinin okul ücretleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan ayrı ayrı yazılı dava tebliğinde bulunduğunu ifade eden Özbaylı, tüm davalara cevaben, “Kabul etmiyorum” yazarak, dava tebliğlerini imzaladığını söyledi.

Asistan da suçlamaları kabul etmedi

Aynı tarihte sanık Berke Özbek’i de Merkezi Cezaevinde ziyaret ederek, işlediği suçları izah edip, ihtarda bulunduğunu ifade eden Özbaylı, cevap olarak, “Tanımam bu isimleri” dediğini kaydetti. Özbaylı, sanığın yedi farklı öğrencinin okul ücretleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan ayrı ayrı yazılı dava tebliğinde bulunduğunu da ifade ederek, tüm davalara cevaben, “Kabul etmiyorum” yazarak, dava tebliğlerini imzaladığını belirtti.

Savcı Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale istedi

Özbaylı’nın emareleri sunmasının ardından Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü söz aldı. Başka tanıkları olmayacağını kaydeden Güçlü, ilk tahkikat duruşmasında toplam sekiz tanık dinlettiklerini hatırlattı.

Sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için yeteri kadar hususu mahkemeye sunduklarını ifade eden Güçlü, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesini talep etti.

Mahkeme, kararın 27 Haziran Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar?

Gündüz aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; Özbek aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.