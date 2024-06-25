541 gün kaçak çalıştı

Kuzey Kıbrıs’ta 2022 yılından beri kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu Husein Amman, Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin asayiş kontrolleri esnasında tespit edildi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde Lefkoşa da bir restoranda çalıştığını söyleyen zanlı cezaevine gönderilirken, işveren hakkında da soruşturma başlatıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 24 Haziran 2024 tarihinde saat 01.40 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Abdi İpekçi Sokakta tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden beri 541 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Bangladeş vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise bir restoranda çalıştığını, patronunun kendisine çalışma izni çıkaracağını söylediğini ama çıkarmadığını söyledi.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine, iş yeri hakkında da yasal süreç başlatılmasına emir verdi.