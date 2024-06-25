Vekiller tatile çıkıyor... Sıralar boş kalacak

Meclis Genel Kurulu bugün denetim görevi sonrası yaz tatiline girecek. Meclis yeni yasama yılını ise ekim ayının ilk haftası açacak.

Bu arada Mecliste komiteler yaz aylarında da çalışmaya devam edecek. Meclis komitelerinin Meclis tatili sırasında çalışmalarına ilişkin tezkere dün oy birliğiyle kabul edilmişti.

Meclis Genel Kurulunun, gündemindeki yasaları görüşmesi için olağanüstü birleşim yapması da bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu, dünkü birleşiminde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı" ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi", “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile “Madalya ve Nişanlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın" ertelenmesine ve ilk olağanüstü birleşimde görüşülmesine ilişkin kararı onaylamıştı.