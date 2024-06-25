Borrell: Güney Kıbrıs ve Lübnan AB’nin takviyesine güvenebilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlgiler ve Güvenlik Siyaseti Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’de yaşanan krizin bölgeye yayılmasından kaygı ettiklerini de söz etti ve Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ın, Güney Kıbrıs ile yaşadığı gerilimden sonra Orta Doğu'daki çatışmaların Lübnan'a sıçramasının yakın olduğunu belirtti.

Josep Borrell, İsrail ve Lübnan ortasında yaşanacak bir çatışmadan kaçınılması için arabuluculuk çalışmalarına destek verdiklerini belirtti ve Lübnan’ın ve Güney Kıbrıs’ın AB’nin takviyesine güvenebileceğini vurguladı.

Borrell, Gazze’ye insani yardım girişinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini söz ederek, “5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Kurulu toplantısının akabinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AB Dış Alakalar ve Güvenlik Siyaseti Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, memleketler arası takviyeye karşın Gazze’de ateşkes sağlanamadığını söz ederek, “Biden’ın teklifinden üç hafta sonra, başta AB olmak üzere güçlü milletlerarası takviyeye karşın hiçbir ilerleme elde edemedik. Ateşkes açısından hiçbir yere varabilmiş değiliz. Netanyahu’nun dün gece yahut bu sabah düzenlediği basın toplantısı da, tarafların bu teklifi uygulamak istemediğini açık bir biçimde ortaya koyuyor. Artık açıkça görülüyor ki ateşkes hiçbir halde kelam konusu değil. İnsani durum ise sahiden felaket seviyesinde” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Besin Programı (WFP) İcra Yöneticisi Cindy McCain’in Gazze’ye insani yardım girişinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini açık ve net bir formda tabir ettiğini vurgulayan Borrell, “Binlerce kamyon hudutta giriş yapmak için beklerken, içeride açlık tehdidi artıyor. 5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya ve sondan içeriye yardım girişi olmadığı sürece daha fazla besin göndermenin bir manası yok” dedi.

Gıda hususlarının sonda sonsuza kadar bekleyemeyeceğine dikkat çeken Borrell, “Bu tüm üye ülkeler için gerçek bir tasa kaynağı. İnsani yardımın Gazze’ye girişini sağlamak için baskı yapmaya devam etmek zorundayız. Bunun ise bir ateşkes olmadan mümkün olmayacağı artık net bir biçimde görülüyor” dedi.