Burası ölüm yolu

Serdar ŞENGÜL- Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında Çelik Altıner (E-41) hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği yolda aydınlatmanın yetersiz olduğu belirtilirken, yolu ayıran çizgilerin silindiği, ayrıca daha önceki kazalardan geriye kalan araç parçalarının ise kaldırılmadığı görüldü. Altıner’in genç yaşta kazaya kurban gitmesi sevenlerini kahrederken, ailesi yaşanan ölümden yetkilileri sorumlu tuttu.

Çelik Altıner’in abisi Kader Altıner, yoldaki yetersizlikten sorumlu olanlara dava açacaklarını ifade etti.

Aynı yolda birçok kaza meydana geldiğini ifade eden Kader Altıner şunları söyledi:

“Yol çizgileri silinmiş durumda, uyarıcı levhaları ve aydınlatma yetersiz. Burada birçok kaza oldu, nice canlar gitti. Biz de canımızı kaybettik. Yetkililerden hesap soracağız, bu yoldan sorumlu kurumlara dava açacağız. Her defasında ölümlü kazaların olduğu bir yolda yetkililer neden gerekli önlemi almıyor, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yoldaki eksiklikler acilen giderilmelidir. Çok ruh kayboldu bu yolda, çok yaralananlar oldu artık ders çıkarmak gerek.”

Polis kazanın detaylarını açıkladı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 01.30’da meydana geldi. Çelik Altıner, yönetimindeki LK 659 plakalı aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkıp önce gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına, sonra da refüj içerisindeki trafik levhasına çarptı. Kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç daha sonra beton duvara çarptı. Araç sürücüsü Çelik Altıner olay yerinde yaşamını yitirdi.





Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 10:06