21 gün saklandı

Gönyeli’de yaşanan olayda başkalarıyla arkadaş olduğu gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Suriye uyruklu Mouayed Naouwu, olaydan 21 gün sonra polise giderek, teslim oldu.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada eski kız arkadaşının erkeklerle gördüğünü söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 3 Haziran 2024 tarihinde Gönyeli’deki evinde başkalarıyla arkadaş olduğu gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tokat attığı kız arkadaşını kollarından çekerek, yerlerde sürüklediğini ifade etti. Polis, şikayet üzerine aynı gün zanlı hakkında tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis, 3-4 kez zanlının evine gidildiğini ancak ikametgahında tespit edilmediğini açıkladı. Polis memuru, aranan şahıs olan zanlının 23 Haziran tarihinde teslim olduğunu açıkladı.

Polis memuru, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, bir bulguya rastlanmadığı için darp raporu alınmadığını kaydetti.

Zanlının ifadesinde darp suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ülkede öğrenci statüsüyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise eski kız arkadaşını başka erkeklerle gördüğünü söyledi.

Mahkeme, zanlının 12 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.