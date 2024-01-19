2 ayda yargı

Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Harrison Osaba hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Ocak 2024 tarihinde zanlının Göçmenköy’de kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, ikametgaha gidildiğinde o esnada eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 7 ayrı pakette satışa hazır 9 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, akabinde zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında 10 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ve foil kağıtları bulduklarını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 22 gram olarak aranan şahıstan aldığını, bir gramını satarak, 500 TL gelir elde ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, ayrıca zanlının 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı güne kadar KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının “uyuşturucu madde alma, tasarrufu, verme, suç gelirlerini önlenmesi yasasına aykırı hareket ve KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

