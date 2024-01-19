İlk duruşma 29 Ocak’ta

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz bölgesinde, 2005 yılında işlenen Alper Çayır cinayetinde, 18 yılın ardından cinayeti azmettirmek suçlamasıyla tutuklanan Hatice Çayır hakkındaki dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi. İskele Kaza Mahkemesi’nde yapılan ilk tahkikat duruşmasının ardından, sanık Hatice Çayır, dün, yargılanmak üzere, 29 Ocak 2024 tarihinde oturum yapacak olan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi.

Olayın geçmişi

Kaleburnu köyü dışından, bir kilometre mesafede bir çoban evi içerisinde 1 Mayıs 2005 tarihinde Alper Çayır’ın cansız bedeni bulunmuş ve yürütülen soruşturmada, 20 Nisan 2005 tarihinde cinayete kurban gittiği tespit edilmişti. Maktulün eşi olan Hatice Çayır o dönemde tutuklanmış ancak cinayeti işleyen Recep Akınçay’ın Türkiye’ye kaçması nedeniyle serbest bırakılmıştı. Türkiye’de cezasını çeken Akınçay’,25 Mayıs 2023 tarihinde ülkeye gelerek polise verdiği ifadede, Hatice Çayır tarafından azmettirildiğini itiraf etmiş, sanık yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.