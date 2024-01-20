Girişimcilere önemli fırsat

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı dün Lefkoşa Concorde Otel’de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’na Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Açılışta Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi başkan ve temsilcileri, Türkiye ve KKTC’den Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri, üst düzey yetkililer ve iş insanları yer aldı.

Güleç: Güçlü bir dayanışma ile çalışıldı

İlk açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, 12. toplantı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin KKTC ile güçlü bir dayanışmayla kazan-kazan ilkesine dayanan çalışmalar yapıldığını anlattı.

Türk ihracatının çatı kuruluşu olarak, 120 bini aşkın ihracatçıyla bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Güleç, Türkiye-KKTC Ticari ve Ekonomik İş Birliği Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde 9 eyleme katkı vermeye devam ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Güleç, fuarlara katılım noktasında, KKTC firmalarını da bilgilendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türk İhraç Ürünleri Portalı’na 117 KKTC firmasının dahil olduğuna işaret eden Gül, kadın ve genç girişimciler arasında iş birliğinin geliştirilmesi üzerine eğitim programı düzenlediklerini ve ikili ticarette liralaşmaya yönelik toplantılar yapıldığını anlattı.

Güleç, 2024’te KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi’nde görevli personele eğitim verilmesi noktasında da çalışmaları olacağına söyledi.

KKTC’ye ihracatlarında geçen yıl yüzde 14’lük bir artış olduğunu kaydeden Güleç, ülkeye toplam ihracatın 2,4 milyar doları aştığını belirtti. Güleç, “Küresel ticarette küreselleşme yerine bölgeselleşme eğiliminin hız kazandığı bu dönemde karşılıklı ticaretimizi daha da artırmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

Deniz: Türkiye KKTC’nin en önemli ticaret ortağı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye’nin KKTC’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’nın açılışında konuşan Deniz, bu iş birliğinin hayata geçmesine katkı koyan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Deniz, KTTO’nun Türkiye- KKTC ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini, bu yöndeki çalışmalarına hem Türkiye, hem KKTC hükümetleri tarafından destek verildiğini belirtti.

Bu alandaki ortak çalışmaların yakın gelecekte çok iyi sonuçlar vereceğine inanç belirten Deniz, Türkiye’nin KKTC’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

KKTC ithalatının yüzde 67’sinin Türkiye’den yapıldığını ifade eden Deniz, öğrencilerin yüzde 40’ının da Türkiye’den geldiğini anlattı.

KKTC’de geliştirilen hizmet sektörlerinin başlıca destekçisinin Türkiye olduğunu ifade eden Deniz, KKTC ekonomisinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin büyümesiyle olan bağlantısına işaret etti.

Deniz, Türk devletleri ile olan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ülke refahının artmasına ve siyasi engellerin aşılmasına yardımcı olacağına inanç belirtti.

Amcaoğlu: Farklı üretim modelleri ele alınıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ihracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerinin ele alındığını söyledi.

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’nın açılışında konuşan Bakan Amcaoğlu, 40’ncı yaşını dolduran, Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılını kutlayacak olan KKTC için, adada Türklüğün devamı ve ülkede müreffeh bir yaşama ulaşılmasının önemli olduğuna işaret etti.

İhracat ve üretimi kucaklayacak atılımlar için Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman destek verdiğini kaydeden Amcaoğlu, bu destek, tecrübe ve vizyon paylaşımının, hedeflere ulaşılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, ihracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerinin ele alındığını söyleyen Amcaoğlu, sanayi yatırımlarının yapılabilmesi için gereken adımların atılacağını da kaydetti.

Amcaoğlu, bu anlamda, Türkiye yetkililerinin de katkısı ile Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nde ihracata yönelik sanayi yatırımlarının ele alınacağını anlattı.

Kamacıoğlu: Üretim var, geliştirilmesi gerek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, ülkede üretimin olduğunu ifade ederek, geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamacıoğlu, TC-KKTC 12. Ortak Komite toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen toplantının KKTC’de yapılmasının TC’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

KTSO ile TİM arasında ilk protokolün 2019 yılında imzalandığına işaret eden Kamacıoğlu, KTSO’nun 22 alt sektörle çalışan bir oda olduğunu anlattı.

KTSO’nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kamacıoğlu, KKTC’de ihracatın gelişmesi için çok yol katedilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TİM’in, KTSO’ya çok ciddi katkılar sağladığını anlatan Kamacıoğlu, "ada ülkelerinde üretim olmaz" söyleminden artık çıkılması gerektiğini ifade etti.

Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk halkı ve KTSO’nun en önemli sınavlarından birini 6 Şubat depreminde verdiğini kaydederek KTSO’nun deprem sonrasında gösterdiği performansın önemine dikkat çekti.

KTSO’nun kısa sürede 500 prefabrik yapının üretilmesini sağlayarak, başarabileceklerinin önemini vurguladığını ifade eden Kamacıoğlu, son 20 yıldır ülkeye gelen katkıların sadece yüzde 2’sini alabildiklerini de söyledi.

TİM heyeti KTSO’yu ziyaret etti

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Açıklamaya göre, TİM’in ilk yurt dışı ofisini bünyesinde bulunduran Oda'ya yapılan ziyarette konuk heyet KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 2019’da yapılan işbirliği protokolünün önemine değinerek, bu yıl içinde teknik çalışma gruplarının kurulması ve mevcut protokolün işlevselliğinin artırılması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç'in de ziyarette yaptığı konuşmada, aralarındaki birlikteliği daha ileriye taşıma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.