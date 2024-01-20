Üst düzey katılım oldu

Gazeteci, yazar Deniz Gürgöze'nin kaleme aldığı "Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu" isimli kitabın tanıtım etkinliği bugün yapıldı.

Eski bakanlardan, siyasetçi, doktor Ertuğrul Hasipoğlu’nın anıları ve siyasi kariyerini anlatan kitabın editörlüğünü Eralp Adanır ve Bülent Fevzioğlu üstlenirken, Ertuğrul Hasipoğlu'nun oğlu Oğuzhan Hasipoğlu da kitabın derlenmesine katkı koydu.

Tanıtım etkinliğine, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Hasipoğlu’nun oğlu UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve kitabın yazarı, gazeteci Deniz Gürgöze konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ertuğruloğlu’nun anılarının yer aldığı sinevizyon gösterildi.

Mesarya Ajans'ın yayıncılığını üstlendiği kitap bugün de saat 12.00'de Gazimağusa Bandabuliya'da tanıtılacak.

Tanıtım etkinliklerinde kitap satışlarından elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.

