Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon’da, Rauf Raif Denktaş Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon’da bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi, Doğu Akdeniz’deki bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’den, halkın sevgi ve selamlarını iletti.

Tatar, bölgede Türkiye ile birlikte verilen mücadeleleri anlatarak, KKTC için Trabzon’un önemine vurgu yaptı, bir bütün olarak yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Serginin açılışında yapılan diğer konuşmalarda da, Cumhurbaşkanı Tatar’a şehre gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle teşekkür edildi, merhum Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş rahmetle anıldı, ayrıca KKTC’nin mücadelesine destek verildi, Türkiye’nin her aşamada KKTC’nin yanında olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi salonu karşısındaki duvara çizilen TC ile KKTC bayraklarını da inceledi, anı fotoğrafı çektirdi, ayrıca anı defterini imzaladı.

Kıbrıs gazileriyle buluşma...

Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974’ün bu yıl 50. Yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, 50. Yıl dönümde Trabzon’da gazilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Fahri doktora tevdi edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora tevdi edildi.

Öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Üniversitesi’nde öğrencilerle söyleşi etkinliğine katıldı.

Trabzon Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon’da gaziler, sivil toplum örgütleri, esnaf, üniversite, iş insanları ile bir araya geldiğini, kendisine fahri doktora tevdi edildiğini ifade ederek, kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Öğrencilere üniversite eğitimde başarılar dileyen ve birlik beraberliğin önemini vurgulayan Tatar, öğrencilere Kıbrıs tarihi, Kıbrıs sorunu ve KKTC ile ilgili bilgi verdi.