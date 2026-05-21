2 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu üzerinde 8 Mayıs gecesi meydana gelen ve Osman Öztürk’ün yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu olduğu ileri sürülen sürücü E.Ç. (E-27), işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, kazanın 8 Mayıs tarihinde saat 21.00 sıralarında İskele-Ercan anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağı yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Çetin, zanlı E.Ç.’nin yönetimindeki ZLC 934 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, önünde aynı yönde ilerleyen aracı geçtiği esnada, karşı istikametten gelmekte olan Sinan Doğan (E-33) yönetimindeki NS 772 plakalı araçla çarpıştığını aktardı.

Polis çavuşu; çarpışmanın şiddetiyle meydana gelen kazada Osman Öztürk’ün ağır yaralandığını, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini mahkemeye bildirdi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kazaya ilişkin delillerin büyük ölçüde toplandığını ve zanlının etki edebileceği soruşturma kısmının tamamlandığını ifade eden polis, dosyanın artık ağır ceza mahkemesi sürecine taşınacağını belirtti.

Polis, zanlının ülkedeki bağlarının zayıf olduğunu da değerlendirerek, ilerleyen yargılama sürecinde hazır bulunmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; yapılan değerlendirme sonucunda zanlı E.Ç.’nin 2 ayı aşmayacak süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.