Avrupa Günü, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda cuma günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Avrupa Birliği’nin 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programları yürüttüğü belirtildi. Katılımcılar ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerin yer aldığı stantları ziyaret etme imkânı bulurken, AB üye ülkelerinin stantları farklı kültürler hakkında bilgi edinme fırsatı sundu.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre; renkli sahne performansları ve dans gösterilerinden oluşan program, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğin bu yılki odağı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın 20’nci yıl dönümü ve bu kapsamda yürütülen “20 Yıldır Yanınızda” iletişim kampanyası oldu.

Etkinlik, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik uzun soluklu desteğini ve süregelen iş birliğini vurguladı.

Kutlamalar HASDER Çocuk Halk Dansları Grubu’nun gösterisiyle başladı. Ardından Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan ve Kıbrıs Çözüm Desteğinden Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun video mesajı yayınlandı. Programın devamında Giulia Bertezzolo, Selçuk Yürükoğulları ve Mehmet Harmancı açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, AB Yardım Programı’nın 20’nci yılı kapsamında düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası’nda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Program, Barış için İki Toplumlu Koro – Lena Melanidou performansı ve Kıbrıs müzik sahnesinden önde gelen isimlerden oluşan Nicosia Academy’nin ilk kez sahne aldığı konser ile sona erdi.

Ana sahne programına paralel olarak çocuklar ve aileler için yüz boyama, ebru sanatı, geri dönüşüm, origami, takı ve maske tasarımı gibi çeşitli atölyeler düzenlendi. Katılımcılar ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerin yer aldığı stantları ziyaret etme imkânı bulurken, AB üye ülkelerinin stantları farklı kültürler hakkında bilgi edinme fırsatı sundu.



