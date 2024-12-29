2025’ten beklentiler

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 2024’te ekonomi kriz yaşandığını, insanların trafik kazalarında yaşamlarını yitirdiğini, eğitim ve sağlık alanında birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldıklarını söylerken, 2025 yılından beklentilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, 2025 yılında sağlık, barış ve huzur diledi; yetkililerin halkın iyi şartlarda yaşaması için önlemler alınmasını istedi.

Ne dediler…?

Metiye Bakır

“2024 yılı biraz zorlu bir yıl oldu. Hayat pahalılığı ve geçim şartlarının zorlaşması bizleri olumsuz etkiledi. 2024 yılında kiralar çok yükseldi. TL kazanıp Sterlin olarak kira ödemek bizleri zorluyor. 2025 yılının çok güzel bir yıl olmasını bolluk, bereket içinde kaliteli bir yaşam sürebileceğimiz bir yıl olmasını dilerim.”

Mevlüt Yalçın

“2024 yılı ben ve ailem için iyi bir yıl oldu. 2024 yılı ekonomik yönden sıkıntılı geçti. 2025 yılının sağlıklı, savaşların son bulduğu, huzurlu ve iyi bir ekonomiye sahip olacağımız bir yıl olmasını temenni ederim.”

Pembe Sensev

“2024 yılı ekonomik yönden pek de iyi geçen bir yıl olmadı. Çocuğumuza ev yapıyoruz ve maalesef her şey çok pahalı ve her şey döviz baz alınarak belirlenen fiyatlara satılıyor. Bu durum da bizleri çok zorluyor. 2025 yılının mutlu, barış dolu ve ekonomik yönden daha rahat bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Havva Pit

“2024 yılı ben ve ailem için çok kötü bir yıl oldu. Sağlık ve ekonomik yönden sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2025 yılı güzel bir yıl olsun, hayat pahalılığının olmadığı ve herkesin rahat yaşam sürdüğü bir yıl olmasını dilerim.”

Nalan Evren

“2024 yılı ben ve ailem için orta halli bir yıl oldu. Ekonomik yönden sıkıntılı bir yıl oldu. Her ne kadar emekli olsak da yine de etkileniyoruz. 2025 yılının herkes için umut dolu, sağlıklı, herkesin refah içinde yaşadığı barış dolu kavgasız gürültüsüz bir yıl olmasını dilerim.”

Mehmet Salih Paltacıgil

“2024 yılı çok da iyi bir yıl olmadı. Sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. Ekonomik yönden ve sağlık yönünden sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. 2025 yılının herkes için sağlık dolu bolluk bereket içinde geçen bir yıl olmasını dilerim.”

Tücem Akar

“2024 yılı ben ve ailem için güzel, mutlu ve iş yönünden yoğun bir yıl oldu. 2024 yılında sağlık yönünden çok şükür bir sorun yaşamadık. 2025 yılının herkes için sağlıklı bir yıl olmasını, geçimimizi kolay yapabileceğimiz bir yıl olmasını dilerim.”

Ahmet Yanmaz

“2024 yılı ben ve ailem için kötü bir yıl oldu. Ekonomik olarak sıkıntılı geçti. Sağlık yönünden çok bir olumsuzluk yaşamadık. 2025 yılının ekonominin iyi olduğu bir yıl olmasını dilerim. Hayat pahalılığını güzel versinler ki insanlar güzel bir hayat yaşasın ve 2025 yılında bir erken seçim olmasını temenni ediyorum.”

Yusuf Bahçeci

“2024 yılı ben ve ailem için ne kötü ne iyi bir yıl oldu. Orta halli geçti. Ancak herkes gibi bizim için de ekonomik yönden sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. Sağlık yönünden sıkıntı yaşamadık çok şükür. 2025 yılının 2023 ve 2024 yılının etkileri ile sıkıntılı bir yıl olacağını düşünüyorum.”