Keyif dolu  anlar yaşandı

Merit Park Hotel-Letafet geçtiğimiz cumartesi gecesi, Korhan Saygıner’in Yılbaşı Özel konseriyle büyüleyici bir müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı. Yılbaşı ruhunu erkenden yaşamak isteyen misafirler, Korhan Saygıner’in eşsiz performansıyla hem duygusal, hem de coşkulu anlar yaşadı.

Türkçe popun en sevilen şarkıları, nostaljik ezgiler ve yılbaşı ruhunu yansıtan sürprizlerle dolu repertuvarıyla Korhan Saygıner, Letafet sahnesinde misafirlerini adeta büyüledi. Dinleyiciler, gece boyunca Saygıner’in sahne enerjisine eşlik ederek keyif dolu anlar yaşadı.

Korhan Saygıner’in müzik dolu performansı, geceye katılan herkesi yeni yılın heyecanına taşırken, sanatçının samimi sahne sohbetleri ve konser sonundaki yeni yıl dilekleri geceye ayrı bir anlam kattı. Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen konuklar, Letafet’te hem eğlendi, hem de yeni yıla günler kala keyifli anılar biriktirerek bu özel gecenin tadını çıkardı.