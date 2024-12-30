Yeni yıl erken kutlandı

Lefke Belediyesi Halk Dansları ekipleri, yeni yıl heyecanını özel bir balo ile kutladı. Minik, yıldız, genç ve master kategorilerindeki ekipler, Lefke Belediye Başkanı’nın da katılımıyla düzenlenen bu etkinlikte bir araya geldi.

Baloda, halk danslarının yanı sıra katılımcılar için keyifli anlar sunan çeşitli etkinlikler ve gösteriler de yer aldı. Hem geleneksel kültürün yaşatılmasını hem de yeni yıl coşkusunun paylaşılmasını amaçlayan bu etkinlik, büyük ilgi gördü.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, halk danslarının kültürel değerlerin aktarılmasındaki önemine değinerek, bu ekiplerin başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti. Başkan ayrıca, gençlerin ve çocukların kültürel faaliyetlere katılımını artırmanın Lefke Belediyesi’nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Katılımcılar, yeni yılı neşeyle karşılarken, gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlik sonunda Lefke halk dansları ekipleri, başarılarının devamı için hep birlikte yeni hedefler belirledi.

