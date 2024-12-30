179 kişi öldü

Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti. Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan iki mürettebat üyesi kurtulmayı başardı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı. Güney Kore hükümeti, 4 Ocak'a kadar bir haftalık ulusal yas ilan etti. Aynı uçağın, facia gerçekleşmeden iki gün önce benzer bir acil durum alarmı vererek acil iniş yapmış olması ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait yolcu uçağı Güney Kore'de pistten çıkarak duvara çarptı.

İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.

175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 179 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore hükümeti, 4 Ocak'a kadar ulusal yas ilan etti.

Kazadan önce uyarı gönderildi

İlk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu aktarıldı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçağa kaza gerçekleşmeden önce kuş çarpması için uyarı gönderildiğini açıkladı.

Kontrol kulesi, kazadan yaklaşık 6 dakika önce pilotu kuş çarpmasına karşı uyardı, ancak kısa süre sonra uçaktan "imdat" çağrısı alındı.

En genç yolcu 3, en yaşlısı 78 yaşındaydı

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, bir yolcu ve bir kabin personelini kurtardı.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İtfaiyenin yolcu manifestosuna dayanarak verdiği bilgiye göre, Jeju Air uçağındaki en genç yolcu üç yaşında bir çocuk, en yaşlı yolcu ise 78 yaşında bir erkekti.

Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren uçakta, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kazadan 2 gün önce dikkat çeken acil durum alarmı

Jeju Air'e ait 7C8135 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağın, 27 Aralık günü de benzer bir acil iniş kararı alması dikkat çekiyor.

Jeju'dan Pekin'e gitmek üzere yola çıkan uçak, Sarı Deniz üzerinde acil durum alarmı vererek acil iniş izni istedi.

Acil iniş kararından sonra uçak, planlanan rotasından çıkarak Güney Kore'nin başkenti Seul'e yönlendirildi.

Acil durum alarmı veren uçağın iki gün sonra benzer bir olay yaşayarak korkunç bir faciaya karışması, akıllara soru işaretleri getirdi.

Yerel saat ile 09.07’de meydana gelen kazanın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Firmadan özür açıklaması

Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi.

Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kazanın nedeni belirlenemedi

Jeju Air CEO'su tarafından yapılan açıklamada kazanın nedeninin henüz belirlenemediği ve araştırılırken hükümetle işbirliği yapılacağı aktarıldı.

Önceliğin kazada yakınlarını kaybeden kişileri desteklemek olduğunu belirten şirket, "Uçak arızasına yönelik herhangi bir işaret yok. Kazaya karışan uçağın daha önce kaydedilmiş kaza geçmişi yok." açıklamasında bulundu.

Güney Kore'de 7 günlük yas ilan edildi

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti.

Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024, 09:34