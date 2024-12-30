2024 iyi geçmedi

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KKTC’de 2024 yılında İsias davası, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma, Meclis Başkanlık Divanı seçimleri ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlar öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan İsias Otel davasında, yıl boyunca adalet arayışı devam etti. Şampiyon Melekler dahil 72 kişinin 6 Şubat 2023’teki depremde hayatını kaybettiği otelle ilgili davada karar, 6’ncı duruşmanın ardından yılın son günlerinde açıklandı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan suçlu bulunup mahkum edildi. Beş sanık ise beraat etti. Karar, adalet mücadelesini veren ailelerin acısını dindirmedi; mücadelenin süreceği vurgulandı.

Kürşat tutuklandı

Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat, “Kıbrıslı Rumlara ait malların satışına aracılık ettiği” suçlamasıyla İtalya’da tutuklandı.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma kapsamında üniversitenin bazı yöneticileri ve çalışanları tutuklanırken, “sahte diploma” iddiasıyla kamuda üst düzey bazı yönetici, polis, asker, gazeteci, doktor ve vatandaşlar da yargı huzuruna çıkarıldı.

Et fiyatları ülkede tartışma konusu oldu. Bakanlar Kurulu’nun donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş paketlenmiş kıyma ithalatına izin vermesi nedeniyle Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 10 gün boyunca Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sıcaklık artışı yaz ayları gelmeden etkisini gösterdi. Güzelyurt ve Çamlıbel’de 49 yılın en sıcak nisanı yaşandı. Haziranda da 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta, ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru Güzelyurt bölgesinde kırıldı.

Meclis başkanlığı seçimi krize yol açtı

Ekim ve kasım aylarına Meclis Başkanlık Divanı seçimleri damgasını vurdu. Meclis’te yeni yasama yılı başlar başlamaz tansiyonun yükseldiği sürecin sonunda, Ziya Öztürkler Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeklere tıbbi alkollü mama yedirildi; 1 bebek hayatını kaybetti, 6 bebek hastalandı. Ülkede büyük üzüntü yaratan olay, sağlık hizmetleriyle ilgili tartışma da yarattı.

2024’ün pozitif haberlerinden biri, Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan, Türkiye’yi temsilen Olimpiyat Oyunları’na katılarak yüksek atlama dalında onuncu olmasıydı.

2024 yılında 3 Aralık itibarıyla 3 bin 543 trafik kazası, 962 kadına şiddet olayı, 152 iş kazası, 602 yangın meydana gelirken, 318 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ayrıca bin 21 kişinin ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

318 operasyonda 67 kiloyu aşkın uyuşturucu

Bu yıl trafikte 51 kişi yaşamını yitirdi, bin civarında kişi de yaralandı. 1 Ocak -27 Aralık tarihleri arasındaki 3 bin 543 kazanın 2 bin 686’sı ise hasarla sonuçlandı.

1 Ocak- 8 Aralık tarihleri arasındaki 318 operasyonda toplam 67 kilogram 168 gram 107 miligram farklı türlerde uyuşturucu madde, 92 adet LSD, 3 bin 763 adet uyuşturucu içeren hap, 75 kök Hint keneviri ile 50 bin 150 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

1 Ocak - 10 Aralık tarihleri arasında toplam 962 kadına şiddet olayı kayıtlara geçerken; bunlardan 449’u fiziki, 323’ü sözlü, 13’ü cinsel, 177’si diğer şiddet olayı olarak bildirildi.

Yıl içinde yaşanan 152 iş kazasının 3’ü ölümle, 94’ü yaralanmayla, 30’u hasarla neticelendi.

1 Ocak- 5 Aralık tarihleri arasında meydana gelen yangınların 198’i arazi, 141’i motorlu araç, 124’ü bina ve 7’si orman yangını olarak kayıtlara geçti.

Ocak’ta İsias Davası başladı

Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası, 3 Ocak’ta, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları, başta adalet arayışında olan aileler olmak üzere KKTC’den bazı bakanlar, siyasi parti yetkilileri, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar, avukatlar ve gazetecilerin aralarında olduğu kalabalık bir heyet izledi. Aileler, sanıkların, “olası kast” ve “cinayetle” yargılanmasını talep etti. Sanıklar, aileler ve tanıkların dinlendiği dört gün süren duruşmaların ardından, 6 Ocak’ta ara karar açıklandı. Bir sonraki duruşmanın 26 Nisan 2024’te yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye'de depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinde herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve hayatını kaybeden 8 kişi daha görev şehidi sayıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile kamuda yetkili beş sendika KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kamu-İş, KAMUSEN, vergi oranlarının yükseltilmesi ile ilgili “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine” ilişkin yasa gücünde kararnameyi 3 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Maliye Bakanlığı ile sendikalar arasında matrah dilimleri ve vergi oranları konusunda 12 Ocak’ta uzlaşı sağlandı.

Ayça Alav cinayeti zanlıları tutuklandı

Lefkoşa Surlariçi’nde kendine ait iş yerinde, 22 Aralık’ta öldürülen Ayça Alav cinayetiyle ilgili aranan zanlılar Kamerun uyruklu B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32), 8 Ocak’ta Pile’de tespit edilerek, tutuklandı. Lefkoşa’daki ilk mahkemede, zanlıların gönüllü ifade vererek, suçlarını itiraf ettikleri açıklandı.

Dr. Suat Günsel Camii, 11 Ocak’ta Türkiye ve KKTC’den üst düzey yetkililerin ve birçok İslam ülkesinden temsilcinin katıldığı törenle ibadete açıldı. Yapımı 10 yıl süren Dr. Suat Günsel Camii, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 62 kubbe ve 6 minareye sahip olan Camii, KKTC’nin en büyük, Türkiye’dekiler de dahil edildiğinde bölgedeki altıncı büyük cami olma özelliğini taşıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Ocak’ta, yılın ilk asgari ücretini aylık brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirledi. 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olan asgari ücret, ikinci toplantıda oy birliğiyle belirlendi.

TC-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı Lefkoşa’da yapıldı

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı TC-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı 19 Ocak’ta Lefkoşa Concorde Otel’de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen TC-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’na Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının ardından Amcaoğlu ile Bolat, “Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü” olmak üzere üç anlaşmaya imza attı. TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC esnafına 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik kredi sağlayacaklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gümrük alanında iş birliği yapılmasını öngören protokol de aynı gün Maliye Bakanlığı’nda imzalandı. Maliye Bakanı Özdemir Berova ile TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın imza koyduğu protokolle, TC ve KKTC gümrük idarelerinin ticarete konu olacak ürünlerle ilgili bilgileri karşılıklı olarak otomasyon yoluyla temin etmesinin sağlanması öngörüldü.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin Türkiye’de görülen 7 sanıklı davada, Mustafa Söylemez iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verildi.

Sahile vuran cansız bedenler bulundu

Polis, ocak ve şubat ayları içinde Dipkarpaz ve Çatalköy’de sahile vuran vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedenler bulunduğunu açıkladı.

Geçitkale Havaalanı’nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na verilmesine ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi imza töreni 23 Ocak’ta Ankara’da yapıldı. İmza törenine, Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Hızla gelişen ve büyüyen Gönyeli ile civar yerleşim bölgelerine, daha etkin ve süratli güvenlik hizmeti verebilmek adına 2 Ocak 2024’ten itibaren bölge halkına hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolu binasının açılış töreni 24 Ocak’ta yapıldı.

Almanya’da yapılan Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.91 metre atlayarak, Türkiye rekorunu kırdı, yarışmada üçüncü oldu. Savaşkan, derecesiyle 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Sağanak yağışlar etkili oldu

Ülke genelinde 29 Ocak’tan itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Bazı yollar trafik akışına kapatıldı, evleri su bastı, sera ve tarlalar zarar gördü. Evde mahsur kalan kişiler ve sel sularına kapılan araç da oldu. Bazı kurumlarda eğitime ara verildi.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun rolünü konu alan “Gol Atan Cepheye” belgeseli TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluştu. Belgeselde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda futbolun rolünü ele alındı.

Şubat ilklerin ayı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ilk kez yerli nohut ihracatı yapıldı. Kıbrıs Türk çiftçisinin ürettiği yerli nohut, Şevket Hançerli Ticaret Ltd. tarafından Türkiye’ye ihraç edilmeye başladı. İlk parti nohut ihracatı 1 Şubat’ta Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Akdeniz Ece tesislerinden yola çıktı.

KKTC’nin ilk meyve-sebze kurutma tesisi 1 Şubat’ta Yeşilyurt’ta açıldı. Ülkenin ilk kadın kooperatifi olan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi bünyesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı desteğiyle kurulan tesiste, elektrik enerjisini karşılamak için solar sistem kullanıldı.

Ulukışla’da yapılan operasyonda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir heykel bulundu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, heykelin, Geç Arkaik -Milattan Önce 600-480 yıllarına ait tanrıça heykeli olduğunu açıkladı.

Voleybol şampiyonasına katılmak için Adıyaman’da bulundukları sırada 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve diğer deprem bölgelerinde yaşamını yitiren toplam 49 KKTC vatandaşı depremin birinci yıl dönümünde anıldı.

Lefkoşa’da 4 Şubat’ta, “yüksek ateş” şikayetiyle ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne getirilen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşındaki çocuk, 4 gün yoğun bakım servisinde tedavi görmüştü.

KSTÜ’de soruşturma başlatıldı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde, Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, “Sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para temini ve müstahdem tarafından hırsızlık” konularında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde üniversitenin bazı yöneticileri ve çalışanları tutuklandı. “Sahte diploma” iddiasıyla kamuda üst düzey bazı yönetici, polis, asker, gazeteci, doktor ve vatandaşlar yargı huzuruna çıkarıldı. Şubat ayında başlayan süreç devam ediyor.

KKTC’de beyin cerrahisi alanında bir ilk

KKTC’de beyin cerrahisi alanında bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini istemli hareketlere dönüştürecek, beyin ameliyatı yapıldığını açıkladı. 62 yaşında bir kadın hastaya yapılan ameliyat başarıyla tamamlandı. Ameliyatta, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya’ya, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar da eşlik etti.

Narenciyeciler Güzelyurt’ta eylem yaptı

Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği ile Narenciye İhracatçı Birlikleri, 20 Şubat’ta Güzelyurt Terminal çemberinde eylem yaptı. Narenciyeciler, sektördeki sorunlara dikkat çekerek, hükümetten çözüm bulmasını istedi. Eylemde, yola bir kamyon narenciye boşaltıldı ve ateş yakıldı.

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin 25 Şubat’ta yapılan 8. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa Zeki Çeler seçildi.

YÖDAK Başkanı istifa etti

Tadilat nedeniyle 2018 yılında Güzelyurt’a taşınan Lefke Kaza Mahkemesi, tadilatın tamamlanmasının ardından 4 Mart’ta yeniden Lefke’deki binasında hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Mart’ta, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu’na başvurdu. Yüksek Adliye Kurulu, başvuruyu değerlendirerek, soruşturma açılmasına karar verdi.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturması kapsamında tutuklandı. Cumhurbaşkanı Tatar, 13 Mart’ta, YÖDAK Başkanı Avcı’yı istifaya çağırdı. Avcı, 15 Mart’ta görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Mart’ta, YÖDAK Başkanlığına Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı atadı.

YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker de, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan soruşturmanın ardından görevden alındı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uzaydan çektiği fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart’ta, İskenderun’da, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin adını taşıyan Hatay- İskenderun Şampiyon Melekler İlkokulu ve Ortaokulunun açılışını yaptı.

Kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasını öngören 11 yasa tasarısı, 25 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, ilk kez incir tiplerinden iki, üzüm tiplerinden de bir tanesinin tescillendiğini açıkladı. Yerli kara incirlerden seçilen bir tip "Ada Karası", beyaz incir tiplerinden Andolina olarak bilinen tip "Ada Lokumu" ve yerli beyaz üzüm tiplerinden seçilen bir tip de “Ada İncisi" olarak tescil edildi. Tescilli incir ve üzüm tiplerinin fidan üretimine, 2025’te başlanacak.

Kaplumbağa yanında, göçmen kuşlar ve “hür eşekler” de dahil pek çok araştırmanın yürütüleceği Karpaz Araştırma İstasyonu, 29 Mart’ta deniz kaplumbağalarının en önemli yumurtlama alanlarından biri olan Ronnas Sahili’nde açıldı.

Nisan sakin ve sıcak geçti

Et fiyatları ülkede tartışma konusu oldu. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği arasında “Küçükbaş Hayvancılıkta Tavan Fiyat Belirleme Protokolü” imzalandı, hükümet, kuzu etinde narh uygulamasına gitti.

Kasaplar daha sonra “tek taraflı” yapıldığı iddiasıyla, et konusundaki fiyat emirnamesinden geri çekilme kararı aldı. Kasaplar Birliği, iç piyasada kesilen hayvanın yarısı kadarının ithal edilmesini talep etti.

Ocak ayında başlayan İsias davasının ikinci duruşması öncesinde 19 Nisan’da Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi. “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle düzenlenen yürüyüş, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden başlayarak, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde tamamlandı. Şampiyon Meleklerin aileleri etkinlik günü sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya yürüdü.

DAÜ için protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol, 4 Nisan’da Başbakan Ünal Üstel şahitliğinde imzalandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki çalışanların 1 milyar TL tutarındaki kıdem tazminatlarının ödenmesi için hazırlanan ek bütçe ise 15 Nisan’da Cumhuriyet Meclisi’nde tartışıldı ve oy birliğiyle onaylandı.

Azerbaycan Milli Meclisi’nde, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, nesli tehlikede olan endemik bitkilerden Kıbrıs karanfili ve Medoş lalesini çoğaltmayı başardı.

Şiddetli yağış 9 Nisan’da kuzey sahil bölgelerinde etkili oldu. Geçitköy Deresi taştı, birçok ev ve iş yerini su bastı, istinat duvarları yıkıldı, bazı araçlar da suya gömüldü. En çok hasar Lapta-Alsancak bölgesinde yaşandı.

Hala Sultan’a 2019 yılından bu yana ilk ziyaret

Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle 11 Nisan’da Hala Sultan Tekkesi’ne 10 otobüsle yaklaşık 450 kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, 2019’dan bu yana ilk kez yapıldı.

Girne’de 20 Nisan’da düzenlenen Turizm Haftası kapsamındaki şölende, Aralık 2022’de başlayan restorasyon ve renovasyon çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşan Girne Antik Limanı’nın açılışı da yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel, 24 Nisan’da, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından 2020 yılı sonuna kadar tazminat kararıyla neticelendirilmiş ve ihtilaf içermeyen 200’e yakın başvuru için 2-3 ay içerisinde yaklaşık 68 milyon sterlin ödeneceğini açıkladı.

49 yılın en sıcak nisanı

Kıbrıs’ın da yer aldığı Ortadoğu ülkeleri Kuzey Afrika’dan taşınan tozun etkisinde kaldı. Tozlu havanın etkisi 15 gün boyunca sürdü. Güzelyurt ve Çamlıbel’de 49 yılın en sıcak nisanı yaşandı.

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının olduğu ek dosya birleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın ise tutuksuz yargılanmaya devam etmesine karar verdi. Mahkeme, İsias Otel binasıyla ilgili yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını da emretti.

Yeniden Doğuş Partisi 4’üncü Olağan Kurultayı 28 Nisan’da yapıldı. Talip Atalay ile Erhan Arıklı’nın yarıştığı kurultayda, Arıklı yeniden YDP Genel Başkanı olarak seçildi.

Devamı yarın

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024, 09:43