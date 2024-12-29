Yatırım için ideal

Orta Doğu’da, özellikle Lübnan ve İsrail gibi savaş bölgelerini terk eden varlıklı kişilerin Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentine yerleştiği veya burada uzun süreli tatil yaptığı belirtildi.

Politis gazetesi Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Larnaka şubesinin verilerine dayanarak İsrailliler ve Lübnanlıların, turistik destinasyon olarak, gerek havalimanına sahip olması gerekse uygun coğrafik konum nedeniyle, en çok Larnaka’yı tercih ettiklerini yazdı.

İsrailliler ve Lübnanlıların, savaş nedeniyle bu yıl, ya otellerde konakladıklarını ya da ev kiraladıklarını yazan gazete; turizm sektörünün yanı sıra yatırıma da ilgi gösterdiklerini bazılarının işlerini Larnaka’ya taşıdığını da belirtti.