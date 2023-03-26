Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkol, sürat, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak başta olmak üzere çeşitli suçlar işleyen toplam 210 sürücü rapor edildi. Denetimlerde araçlar didik didik arandı, ehliyet ve evraklar da incelendi. Kontrollerde özellikle alkol denetimi yapılırken, polis toplam kontrol edilen araç sayısının bin 358 olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 358 araç sürücüsünün kontrol edildiğini belirtti. Kontrollerde 2’si sürüş ehliyetsiz, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 46’sı yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma, 28’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak başta olmak üzere 210 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Ayrıca 23 araç da trafikten men edilirken, 3 sürücünün tutuklandığı bildirildi.