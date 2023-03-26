20 gün direndi

Gönyeli- Boğazköy yolunda 4 Mart 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Meriç Soykır (E-66) tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Polis Basın Bülteni’ne göre, 4 Mart tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan motosiklet sürücüsü Meriç Soykır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, önceki gün yaşamını yitirdi. Soykır, dün Girne Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedildi.