‘Ortak tavır’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis 17-18 Mart’ta Cenevre’de gerçekleştirilecek Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi genişletilmiş toplantı öncesinde Atina’ya giderek Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’le görüştü.

Hristodulidis, Yunanistan Başbakanlık binasında öğle saatlerinde başlayan görüşmeye Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve diğer bürokratlar eşliğinde katıldı.

Toplantı sonrasında basına açıklamada bulunan hristodulidis, Cenevre’ye iyi niyetle gideceklerini ve müzakerelerin kaldığı yerden başlaması konusunda yzlaşı hedeflediklerini söyledi.

