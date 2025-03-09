Kendilerini doktor olarak tanıttılar

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra kendilerini doktor olarak tanıtan Cumali Vermez ve Baran Doğan adlı iki sahtekarın ilk kurbanı Haspolat’ta yaşayan 75 yaşındaki kadın oldu. “Biz doktoruz sana yardım etmeye geldik” diyerek yaşlı kadına serum takan ve ilaç tedavisi uygulayan sahtekarlar 27 bin TL alarak ortadan kayboldu.

Polise yapılan şikayet üzerine kısa sürede tutuklanan zanlıların, sahte belge düzenleyerek yaşlı avına çıktıkları ortaya çıktı.

Mahkeme emriyle tutuklanan zanlılardan Cumali Vermez, uyguladıkları tedavinin insan hayatını tehlikeye atacak nitelikte olmadığını söylerken, Baran Doğan yaptıklarının yanlış olduğunu belirterek özür diledi.

Sahte reçete yazdılar

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlılar Cumali Vermez ve Baran Doğan'ın 'Tabipler Birliği yasasına aykırı hareket, evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların 4 Mart tarihinde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakin 75 yasındaki S. D.'nin ikametgahına giderek, kendisini muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi. Polis, zanlıların özel bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyip muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı.

Polis, şikayetin 7 Mart tarihinde yapıldığını, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Her iki zanlının da suçunu itiraf edecek niteliğinde gönül ifade verdiklerini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede konuşan zanlı vermez yaptıkları işlemin insan hayatını tehlikeye atmadığını söyledi. Zanlı Doğan ise yaptıklarının yanlış olduğunu ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025, 09:55