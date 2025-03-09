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Kendilerini doktor olarak tanıttılar

Adaya turist olarak gelen ve kendilerini doktor olarak tanıtıp yaşlı bir kadını 27 bin lira dolandıran iki sahtekar kısa sürede yakalandı

Kendilerini doktor olarak tanıttılar
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Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra kendilerini doktor olarak tanıtan Cumali Vermez ve Baran Doğan adlı iki sahtekarın ilk kurbanı Haspolat’ta yaşayan 75 yaşındaki kadın oldu. “Biz doktoruz sana yardım etmeye geldik” diyerek yaşlı kadına serum takan ve ilaç tedavisi uygulayan sahtekarlar 27 bin TL alarak ortadan kayboldu.
Polise yapılan şikayet üzerine kısa sürede tutuklanan zanlıların, sahte belge düzenleyerek yaşlı avına çıktıkları ortaya çıktı. 
Mahkeme emriyle tutuklanan zanlılardan Cumali Vermez, uyguladıkları tedavinin insan hayatını tehlikeye atacak nitelikte olmadığını söylerken, Baran Doğan yaptıklarının yanlış olduğunu belirterek özür diledi.

Sahte reçete yazdılar
Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. 
Mahkemede olguları aktaran polis, zanlılar Cumali Vermez ve Baran Doğan'ın 'Tabipler Birliği yasasına aykırı hareket, evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini' suçlarından tutuklandığını söyledi. 
Polis, zanlıların 4 Mart tarihinde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakin 75 yasındaki S. D.'nin ikametgahına giderek, kendisini muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi. Polis, zanlıların  özel bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyip muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı.
 Polis, şikayetin 7 Mart tarihinde yapıldığını, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. 
Her iki zanlının da suçunu itiraf edecek niteliğinde gönül ifade verdiklerini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.
Mahkemede konuşan zanlı vermez yaptıkları işlemin insan hayatını tehlikeye atmadığını söyledi. Zanlı Doğan ise yaptıklarının yanlış olduğunu ifade etti. 
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2025, 09:55
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 11 dakika Önce

Orospu çocukları. Sikerim böyle turizimi da böyle m..... da.

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saniye Önce

Bunlardan bir tane da doğru insan çıkmaycak mı!

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