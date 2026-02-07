30 iş yeri denetlendi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerine yönelik hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamı denetimleri kapsamında toplam 30 işletmeyi denetledi. Yapılan kontroller sonucunda hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymadığı tespit edilen 2 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; denetimler, gıda üretilen alanlardaki hijyen koşulları, çalışan personelin kişisel hijyeni ile üretim ve depolama faaliyetlerinin gıda güvenliği mevzuatına uygunluğu çerçevesinde gerçekleştirildi. Denetimler sırasında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği bir restoran ile bir soğuk hava deposu işletmesinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymadığı belirlenen bir gıda üretim fabrikası ile bir soğuk hava deposu işletmesine idari para cezası kesildiği de kaydedildi. Denetimlerin, halk sağlığının korunması ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

Sağlık Şubesi tarafından yapılan kontrollerde 4 market, 9 restoran ve kafe, 2 kreş ve etüt merkezi, 2 kasap, 3 gıda ve temizlik deposu, bir gıda imalathanesi, 2 fırın, 3 balıkçı ile bir süt ve süt ürünleri ima-lathanesinin denetlendiği belirtildi.

Denetimler sırasında halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle 40 gıda ürünü, 2 kilogram et ve tavuk, 2 ekipman ile 50 kozmetik ürününün müsadere edildiği açıklandı. Belediye yetkilileri, denetimlerin ara-lıksız devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

