Tüp gaza zam geldi

Ekmek, süt ve birçok ürünün ardından tüp gaza da zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 10 kiloluk tüp gazın fiyatına 55 TL zam yapıldı. Zamlı fiyatlar dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Karara göre, ithalatçı şirketler için 10 kiloluk tüp gazın azami satış fiyatı KDV hariç 316,95 TL olarak belirlendi. Dağıtım şirketleri için KDV dahil azami satış fiyatı 435 TL olurken, bayiler için belirlenen azami fiyat 575 TL olarak açıklandı. Market ve bakkallar için ise KDV dahil azami satış fiyatı 610 TL olarak tespit edildi.

