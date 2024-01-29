30 milyon aranıyor

Bir ağaç paraziti olarak nitelendiren ve ülkenin birçok bölgesindeki ormanlık alanları istila eden çam kese böceği sorunu çözülemedi.

Çam kese böceğinin yıldan yıla arttığı belirtilirken, Diyalog’a konuşan Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, ormanların girilmez bir hale geleceğini ifade ederek, tek çarenin havadan biyolojik mücadele olduğunu ve bunun için de 30 milyon TL gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven de çam kese böceğinin yüzde 250 oranında arttığına dikkat çekti.

Havadan biyolojik mücadele şart

Çam kese böceği ülkenin birçok bölgesindeki ormanlık alanları istila etti. Çam ağaçlarının yapraklarına yerleşerek beslenen çam kese böceği şuanda binlerce hektarlık alanda etkili durumda. Ağaçları zayıflatarak hasta olmasına neden olan bu böcekler insan sağlığı için de tehdit oluşturuyor. 2013 yılında ortaya çıkan sorun, günümüze kadar etkin bir mücadele yapılmadığı için çözülemez duruma geldi.

Bu yoğunluktaki çam kese böceği ile mücadele etmenin tek yolunun havadan biyolojik mücadele olduğu belirtildi.

Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, ormanların kaderine terk edildiğini ifade etti.

Sarpten şunları belirtti:

“Defalarca vurguladığımız üzere yapılması gereken maliyeti 30 milyon TL civarında olan havadan biyolojik ilaçlamayı da kapsayan entegre bir mücadele programını uygulamaktı!

Ama, göz göre göre ormanlar kaderine terk edildi. Tüm uyarılarımıza rağmen, birkaç bin "avcı böcek" birkaç yüz de kuş yuvası asarak şov yaptılar ama sorunu çözecek başka hiçbir adım atmadılar. Bir tabi, bu yıl sorunun büyük boyuta ulaşmaması için dua ettiler. Lakin, duaları kabul görmedi!

Şimdi, daha Ocak ayında ormanlar dumansız bir yangınla yanıyor. Şubat geldiğinde ormanlarımız girilmez bir hal alacak. İşte o zaman, bu soruna sebep olanlar artık kına yakarlar...”

Yüzde 250 oranında arttı

KEMA Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven ise yazılı açıklama yaparak, 2020 yılından sonra havadan ilaçlama yapılmadığı için böcek popülasyonunun çok arttığına işaret etti.

İlseven, çam kese böceğiyle mücadelede predatör böcek yönteminin işe yaramadığına ve çam kese böceğinin yüzde 250 oranında arttığına dikkat çekti.

İlseven, ülkedeki çam ağaçlarının yeşilden kızıla döndüğünü ifade etti. İlseven, yeşil ibrelerini kaybeden çam ağaçlarında fotosentez olayının durduğunu, yüzde 60’lara varan büyüme ve artan kayıpları oluştuğunu belirtti.

İnsanlarda astım, bronşit, cilt tahrişlerine neden olur

Direncini kaybetmiş ve zayıflamış ağaçların sekonder zararlı (hasta ağaçlara, zayıflamış ağaçlara arız olur) öldürücü böcek olan kabuk böceklerinin istilasına uğradığını ve ormanlarda kitle ölümlerine sebebiyet verdiğini belirten İlseven, şunları kaydetti:

“İnsanlarda astım, bronşit, cilt tahrişlerine neden olur ve lenf bezlerini şişirerek komalık durumlar ortaya çıkarır. Kızılçam ağaçlarında oluşturduğu tahribat ve insanlarda oluşturduğu sağlık sorunları nedeniyle çam kese böceği ile her yıl mücadele zorunlu hale gelmektedir. Tüm bu saydığımız olgular uzun araştırmalar sonucu bilim insanlarının ortaya çıkardığı bilimsel verilerdir.”