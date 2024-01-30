Hedef daha sıkı ilişki

Alithia gazetesi; Rum Dışişleri Bakanı Konstanitnos Kombos’un resmi temaslarda bulunmak amacıyla Cuma günü gittiği Umman’da mevkidaşı Sayyid Badr Al Busaidi’yle görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre, Kombos konuya ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, Al Busaidi’yle yaptığı görüşmede, Güney Kıbrıs ile Umman arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, temasların Güney Kıbrıs’ta da devam etmesi dileğinde bulundu.

Gazete, Kombos’un Umman temasları sırasında, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve Umman-AB ilişkileri konularını ele aldığını ve Al Busaidi’nin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Şeyh Khalifa Al Harthy ve diğer bazı yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.