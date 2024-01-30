Avrupa'nın birçok ülkesinde çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Fransa'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için "Paris'i kuşatma" eylemi düzenledi.

Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından Fransa'da da çiftçi eylemleri de günlerdir sürüyor. Fransız hükümetin tarım sektöründeki adımlarını yetersiz bulan ülkenin farklı noktalarından sendikalı çiftçiler, gece traktörleri ile Paris'e hareket etmeye başladı. Sendikaların çağrısı ile "Paris’i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, başkente giden yollarda traktörleri ile uzun kuyruklar oluşturdu. Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında 15 bin civarında polisin görevlendirildiği bildirildi. Ülke genelindeki 21 farklı noktada yapılan eylemlere 2 bine yakın çiftçi katılırken, 25 yerde bin 200'den fazla tarım makinesi ile yollar trafiğe kapatıldı. Çiftçilerin eylemleri otoyollarında ulaşımı aksattı.

Ürün nakliyatını engelleyecekler

"Paris'i kuşatma" eyleminin odağındaki Rungis Pazarı girişinde, helikopterlerin havadan destek verdiği yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca Paris Emniyet Müdürlüğü dronlar ile eylemden görüntü alınmasına izin veren bir kararnamenin imzalandığını duyurdu. Paris'in göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara her gün 8 bin tondan fazla ürün naklediliyor. 800'den fazla traktör ile Paris'i kuşatan çiftçiler, pazara ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyor.

