Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kan kaybettiğini belirterek, "Çok daha kan kaybedecek. Şu anda Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programında gençlerle bir araya geldi.

Programa katılan gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, mevcut muhalefet partilerine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten farkının olmadığını, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve paramparça olduklarını söyledi.

Bütün meselenin parti olarak yerel seçimlerden, merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak çok daha güçlü çıkmak ve bu güçle beraber hizmeti ülkenin geneline yaymak olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte örneğin Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla altyapı gelir, üstyapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel idareyi alacağız, onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız ve merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varsa, buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Yahu ne işe yarıyorsun sen? Bu gecekondular, çarpık yapılaşma, Eskişehir'e bu yakışıyor mu? Yakışmıyor. Öyleyse Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız."

