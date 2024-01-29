Abdullah SUİÇMEZ

Trafik kazalarının son kurbanı 25 yaşındaki Gaziköylü Çağrı Miralay oldu. Profesyonel fotoğrafçı olan Miralay’ı hayattan koparan kaza, dün akşam Ercan yolunda meydana geldi.

Kaza dikkatsizce seyreden sürücü Mustafa Kaya’nın Miralay yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşirken, Polis Basın Subaylığı detayları açıkladı.

Verilen bilgiye göre kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan anayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Mustafa Kaya yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı araç akasya ağaçlarına çarpıp durdu. Kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay olay yerinde yaşamını yitirdi. VJ 420 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kaya ise tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Öte yandan Lefkoşa’da önceki gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Zaifoğlu (E-23), 133 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki NJ 172 plakalı salon araç ile Osman Örek Caddesi üzerinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen araç, sol yan kısmı üzerine devrilerek, durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 09:56