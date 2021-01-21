30 ton boya  kullanılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları’nda bulunan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi.

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde ve İntergaz sponsorluğunda başlatılan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmaları esnasında konuşan Tatar, bayrağa sahip çıkmak ve Beşparmak Dağları’ndaki görüntüsünü korumak için yapılan faaliyetin milli ve manevi bir görev olduğunu belirtti. Tatar, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu’na, sponsor firmaya, boyama faaliyetlerinde çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 ton kırmızı ve beyaz boya temin edilerek, püskürtme sistemi ile gerçekleştirilen çalışmanın, hava koşullarına bağlı olarak 20-25 iş gününde tamamlanması öngörülüyor.

1987 yılında oluşturulan bayrağın, 2013 yılında ışıklandırması yapılmıştı.