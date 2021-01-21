Halka umut verdi

Güney Kıbrıs’ın Pfizer/BioNTech firmasından 565 bin Covid-19 aşısı daha sipariş ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, bu rakamla birlikte Güney Kıbrıs’ın söz konusu şirketten sipariş ettiği aşı sayısının 957 bine ulaştığını ve Avrupa Komisyonu prosedürleri aracılığıyla 3 milyon doz aşıyı garanti altına aldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın baştaki hedeflerinden bağımsız olarak Rumlar ve Kıbrıslı Türkler dahil

tüm nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki ayrı prosedüre katıldığını ve Pfizer/BioNTech şirketinden ek doz siparişinde bulunduğunu kaydederek, bunların bu yılın Nisan ayı ile Eylül ayları arasında teslim edilmesinin beklendiğini belirtti.

Haberde, AstraZeneca aşısının bu ayın sonunda onaylanmasının beklendiği; Johnson&Johnson (Janssen) ile CureVac aşılarının da onaya sunulmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın yeterli dozda aşı teslim alacağı ve Mart sonuna kadar 120 bin, Haziran sonuna kadar ise ek 450 bin kişinin aşı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın hedefinin, bahsi geçen aşıların onay alması durumunda Eylül sonuna kadar tüm nüfusun aşılanması olduğunu yazdı.

Özel klinikte pozitif vaka

Gazete, bir diğer haberinde ise, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel bir klinikte doğum yapan bazı anneler ile bebeklerinin, klinikte coronavirüs bulaştıklarını yazdı.

Haberde, bu durumun endişeye ve tepkilere neden olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girdiği ve ilgili protokollerin öngördüğü eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete, söz konusu kliniğin yarına kadar kapatıldığını ve ilgili bölümde iki doktor da dahil 10 pozitif vakanın çıktığını kaydetti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, uzmanların, Güney Kıbrıs’taki tedbirlerin hafifletilmesiyle ilgili karar almak için henüz çok erken olduğu konusunda uyardıklarını yazdı.