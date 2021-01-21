Dedikodu dayağı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde gündüz vakti yaşanan olayda yabancı uyruklu öğrenciler birbirine girdi.

Yaşanan olayda Muhammed Abdualgani ve Abdullah Jafar’ın dedikodularını yaptığı gerekçesiyle Ahmed Dasdasawi’yi ciddi şekilde darp ettikleri belirtildi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayı aktaran polis, kavganın 19 Ocak 2021 tarihinde saat 13.30 sıralarında Dereboyu’nda umumi bir yer olan Şehit Mustafa İlhan Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Muhammed Abdualgani ve Abdullah Jafar’ın dedikodularını yaptığı gerekçesiyle Ahmed Dasdasawi’nin vücudunun çeşitli yerlerine elleri ile gelişi güzel vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, iki zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, olay yerini gösteren kamera kayıtlarının incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın süreceğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti. Polis, ayrıca zanlıların ülkede üniversite eğitimi için bulunduklarını da söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren ve kişi başı 7 bin 500 TL nakit teminat yatırılmasına emir veren mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı, 15 günde bir polise gidip imza atmalarına direktif verdi.