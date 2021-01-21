Kuzeyde 27, güneyde 178 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; Kuzey Kıbrıs’ta 27, Güney Kıbrıs’ta 178 yeni Cronavirüs vakası daha saptandı. Türkiye'de de 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 633 test yapıldığını ve 17’si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Pilli yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını, 20 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, son 24 saatte tespit edilen 27 vakadan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakaların bölgeleri ile ilgili de bilgi veren Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Güneyde vaka sayısı 29 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 178 yeni Cronavirüs vakası daha saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan 9 bin 884 testin 178'i pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 29 bin 472'ye yükseldi.

Tedavisi süren hasta sayısının 192 olduğu, bunlardan 60'ının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Türkiye'de 159 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.