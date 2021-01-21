Sevenleri perişan

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde yaşamını sürdüren 36 yaşındaki itfaiye memuru Hüseyin Aydınlı dün bir arkadaşının evinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Geçitkale İtfaiye Şubesi’nde görev yapan Aydınlı’nın ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Bir yıl önce dünya evine giren Aydınlı’nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, kesin sonuç otopsiden sonra belli olacak.

Elde edilen bilgilere göre; arkadaşının evinde bulunan Aydınlı, dün saat 18.00 sıralarında aniden fenalaştı.

Aydınlı olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi durduğu öğrenilen Aydınlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemeyerek yaşamını yitirdi.

Polis, ani gelişen ölüm ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, Aydınlı’nın arkadaşının ifadesine başvurdu. Aydınlı’nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, ölüm nedeninin bugün yapılacak otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

“10 dakika sonra geliyorum” dedi

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giden Aydınlı’nın ailesi acı habere inanmak istemedi. Talihsiz gencin acılı annesi, “Telefonda konuştuk, 10 dakika sonra geliyorum anne dedi. Nasıl böyle bir şey olabilir” diyerek feryat etti.

Bir yıl önce evlenmişti

Beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirerek, ailesi ve arkadaşlarını acılar içinde bırakan Aydınlı, bir yıl önce dünya evine girmişti. Uzun yıllar Gazimağusa İtfaiye Şubesi’nde görev alan Aydınlı, kısa bir süre önce Geçitkale İtfaiye Şubesi’ne nakledilmişti.

Ani ve gayri tabii ölüm 20.01.2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde sakin Hüseyin Aydınlı (E-36) aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.