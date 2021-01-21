Duyun bu sesi

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Sağlık çalışanlarından sonra 80 yaş üstündeki vatandaşlar için Coronavirüs’e karşı aşılanma dün başladı. Lefkoşa Pandemi ve Tren Yolu Hastanesi’ne giden yaşlıların çoğunluğu sorun yaşanmadığını belirtirken, Girne’de aşıların kısa sürede tükenmesi nedeniyle, civar bölgelerden özel araçlarla gidenler geri dönmek zorunda kaldı. Esentepe Belediyesi de bu durumu kınayan açıklama yaptı.

Güzelyurt Sağlık Ocağı’na giden yaşlılar ise 2 saat süreyle aşıların gelmesini bekledi. Uzun süre bekleyenler aşısını yaptırırken, sağlık sorunu yaşayanlar evine dönmek zorunda kaldı. Gazimağusa’nın Maraş bölgesindeki sağlık ocağına giden yaşlılar da “Buraya sürüne sürüne geldik” diyerek, özellikle evden çıkamayacak durumda olanlar için bakanlığın evlere hizmet götürmesini istedi.

Güzelyurt’ta saatlerce bekleyen vatandaşlar ise “Önce plan yapsınlar, sonra aşı için çağırsınlar” dedi.

Gazimağusa’da sorun çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 80 yaş ve üstü kişilere yönelik başlattığı aşı programı dün başlarken, bazı bölgelerde sıkıntı yaşandı. Gazimağusa’da, Maraş Sağlık Ocağı’nda sabah saat 08.30’da başlayan aşılama akşam 16.00’ya kadar sürdü. 80 yaş ve üstü kişiler aşısını yaptırdı. Ancak aşı organizasyonunda sistemsizlik olduğunu savunan bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyulacak bir ortam yaratılmadığını dile getirdi.

Sabahın erken saatlerinde sağlık ocağına gelerek beklediklerini belirten vatandaşlar, “Yaşlı insanlar buraya sürüne sürüne geldi, büyük bir sistemsizlik var. İçeride 10 metrekarelik alanda yüzlerce insan dip dibe, böyle rezillik olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Girne’de kısa sürede aşı tükendi

Vakaların son zamanlarda oldukça arttığı Girne bölgesinde dün 80 yaş ve üstü 200 kişinin aşılandığı ancak stokta aşı kalmadığı belirtildi. Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci’nin aşı tedariki için Sağlık Bakanlığı’na başvurduğu kaydedilirken, Esentepe bölgesinde 80 yaş üstü vatandaşlar ‘aşı kalmadığı’ için evlerine gönderildi. Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, aşıların sağlık ocaklarında yapılması gerektiği belirtilirken, "Yaşlı insanları perişan etmeye hakkımız yok" denildi.

Güzelyurt’ta saatlerce beklendi

Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda dün saat 12.00’de yapılması beklenen aşılama çalışması uzun süre aksadı. Aşıların bölgeye geç ulaştırılması nedeniyle 80 yaş ve üstü vatandaşlar saatlerce bekledi. Aşıların sağlık ocağına ulaştırılmasıyla uygulama 14.00’te başlarken, sıraya girmek için sabah erken yola çıkan vatandaşlar isyan etti. Bazı vatandaşlar ise bekleyemeyip, aşı yaptırmadan geri gitti. Yaşanan duruma öfkelenen vatandaşlar, “Önce aşı sağlanmalıydı, sonra çağrı yapılmalıydı” diyerek, tepkisini dile getirdi.

Ne dediler…?

Halil Şenal

“Kayınpederimi aşı olması için Lefke’den Güzelyurt’a getirdim. Saat 12.00’de başlanacak denildi ancak uzun bir bekleyişe geçildi. Daha duyarlı olmaları ve sistemli çalışılması gerekiyor. 90 yaşında insanları yollara düşürerek perişan ettiler. Aşı gelmediği için saatlerce burada beklemek zorunda kaldık.”

İsmet Güven

“Aşılar gecikti, sistemsiz bir şekilde çalışma yapılıyor. Kalp hastasıyım ve saatlerdir bekliyorum. Burada hiçbir sistem yok ve perişan oluyoruz. Sağlık Bakanlığı’na daha sistemli bir çalışma yapmaları yönünde çağrı yapmak istiyorum.”

Berkiye Aydınlı

“Saat 12.00’de aşı yapılacak denildi ve kayıt yaptırmak için 11.00’de buraya geldik. Aşılar gelmediği için saatlerce burada beklemek zorunda kaldık. Çok insan vardı ve sıkıntılar nedeniyle çoğu aşı yaptırmadan geri gitti.”

Veli Kocaismail

“Saat 12.00’de 80 yaş ve üzeri insanlara aşı yapılacağı söylendi ancak 50’ye yakın yaşlı insanımız saatlerce bekletildi. Aşıların öncelikle yaşlılarımıza yapılması güzel ancak bu koordine eksikliği yapılan işi gölgede bırakıyor. Daha duyarlı ve sistemli bir programla bu işi yapmaları gerekiyor.”

Aşılama programı

Aşılama çalışması bugün ve yarın da devam edecek. Çalışmalar 6 merkezde gerçekleştirilecek.

Aşı yerleri ve saatleri şöyle:

1- Pandemi Merkezi 08.30 - 16.00

2- Girne Hastanesi 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00

6- Cengiz Topel Hastanesi 08.30-16.00

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 11:43